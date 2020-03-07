Министерство обороны США запланировало поставку техники Украине на $125 млн. Известно, что среди прочего Пентагон предоставит патрульные катера Mark VI и противоартиллерийские радиолокационные станции. Об этом
Отмечается, что первая поставка военной техники будет на сумму $125 млн, а общая стоимость запланированных поставок — $250 млн. Таким образом Минобороны США выполнит сперва половину из всех запланированных поставок.
Уточняется, что в американском ведомстве не прокомментировали планы о поставке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина получила от США два списанных патрульных катера типа Island.
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