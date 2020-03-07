https://static.news.ru/photo/bf91c92c-6021-11ea-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chief Petty Officer NELSON L DOR/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Министерство обороны США запланировало поставку техники Украине на $125 млн. Известно, что среди прочего Пентагон предоставит патрульные катера Mark VI и противоартиллерийские радиолокационные станции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение CNN от источников в Конгрессе США и в администрации американского президента.

Отмечается, что первая поставка военной техники будет на сумму $125 млн, а общая стоимость запланированных поставок — $250 млн. Таким образом Минобороны США выполнит сперва половину из всех запланированных поставок.

Уточняется, что в американском ведомстве не прокомментировали планы о поставке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина получила от США два списанных патрульных катера типа Island.