Пентагон перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой

https://static.news.ru/photo/a60fc8da-aa41-11eb-88b7-96000091f725_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Министерство обороны США (Пентагон) прекратило финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счёт средств, изначально выделяемых на военные нужды, говорится на сайте ведомства. Экс-президент США Дональд Трамп привлекал фонды Пентагона для завершения проекта без поддержки Конгресса.

Будут свёрнуты все работы, оплачиваемые за счёт средств, «первоначально предназначенных для других военных миссий и функций». Например, выделявшихся на возведение школ для детей-военнослужащих и оборонные объекты в странах — партнёрах США. Теперь деньги пойдут на другие отложенные проекты Пентагона. В Минобороны США сейчас определяют их приоритетность. Как передает NBC, часть из выделенных на стену $1,4 млрд потратят на ликвидацию экологического ущерба от её строительства.

Возведение ограждения стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Но после промежуточного голосования в 2018-м большинство мест в палате представителей США оказалось у демократов. Они отказались расходовать средства на реализацию амбициозной идеи.

Ранее сообщалось, что расследование предполагаемых случаев новых атак на госслужащих США при помощи «направленной энергии» с 2020 года ведёт Министерство обороны страны. В частности, в прошлом году в Майами несколько человек жаловались на симптомы, которые походили на те, что испытывали, начиная с 2016 года, американские дипломаты на Кубе. Эти симптомы известны как «гаванский синдром».