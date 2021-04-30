Пентагон перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США (Пентагон) прекратило финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счёт средств, изначально выделяемых на военные нужды, говорится на сайте ведомства. Экс-президент США Дональд Трамп привлекал фонды Пентагона для завершения проекта без поддержки Конгресса.
Будут свёрнуты все работы, оплачиваемые за счёт средств, «первоначально предназначенных для других военных миссий и функций». Например, выделявшихся на возведение школ для детей-военнослужащих и оборонные объекты в странах — партнёрах США. Теперь деньги пойдут на другие отложенные проекты Пентагона. В Минобороны США сейчас
Возведение ограждения стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Но после промежуточного голосования в 2018-м большинство мест в палате представителей США оказалось у демократов. Они отказались расходовать средства на реализацию амбициозной идеи.
Ранее сообщалось, что расследование предполагаемых случаев новых атак на госслужащих США при помощи «направленной энергии» с 2020 года ведёт Министерство обороны страны. В частности, в прошлом году в Майами несколько человек жаловались на симптомы, которые походили на те, что испытывали, начиная с 2016 года, американские дипломаты на Кубе. Эти симптомы известны как «гаванский синдром».