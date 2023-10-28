Пентагон ответил на обвинения в участии в наземных операциях Израиля в Газе ТАСС: Пентагон заявил, что США не участвуют в операциях ЦАХАЛ в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы США не принимают участие в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил ТАСС представитель Пентагона. Так он прокомментировал публикацию иранского государственного агентства Tasnim, сообщившего об участии американских военных в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе, — сказал собеседник агентства.

По данным Tasnim, порядка пяти тысяч американских военных присоединились к наземной операции, начатой Израилем в секторе Газа. Агентство утверждало, что из военнослужащих США было сформировано три дивизии и несколько бригад.

Также Tasnim сообщило о попытках Армии обороны Израиля разделить сектор Газа на две или три зоны. Предполагается, что после достижения поставленной цели начнется следующая фаза войны, в которой ЦАХАЛ приступит к ликвидации связи между силами палестинского сопротивления.

Тем временем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны действительно начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По его словам, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.