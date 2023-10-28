Вооруженные силы США не принимают участие в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа, заявил ТАСС представитель Пентагона. Так он прокомментировал публикацию иранского государственного агентства Tasnim, сообщившего об участии американских военных в боевых действиях на Ближнем Востоке.
Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе, — сказал собеседник агентства.
По данным Tasnim, порядка пяти тысяч американских военных присоединились к наземной операции, начатой Израилем в секторе Газа. Агентство утверждало, что из военнослужащих США было сформировано три дивизии и несколько бригад.
Также Tasnim сообщило о попытках Армии обороны Израиля разделить сектор Газа на две или три зоны. Предполагается, что после достижения поставленной цели начнется следующая фаза войны, в которой ЦАХАЛ приступит к ликвидации связи между силами палестинского сопротивления.
Тем временем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны действительно начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По его словам, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.