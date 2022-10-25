Пентагон отверг предупреждения России относительно Украины Глава Пентагона Остин: США не согласны с предупреждениями России относительно Украины

Фото: Chad J. Mcneeley/Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Министр обороны США в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Райдер добавил, что США не согласны с оценкой Москвы о происходящем на Украине, пишут «Известия».

Во время телефонного разговора, который состоялся между министром обороны США и его украинским коллегой, Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России, — рассказал Райдер.

При этом в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу Остин отметил важность сохранения диалога между двумя странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации, а также провести соответствующие контакты по данному вопросу. Дипломат отметила, что на данный вопрос уже глобально ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Она призвала западные страны отложить свои дела и внимательно изучить материалы, которые предоставила им российская сторона. Она раскритиковала реакцию США, которые, по ее словам, отмели переданную Вашингтону информацию о планируемой Киевом провокации.