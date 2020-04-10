Пентагон отправит в Нью-Йорк дополнительный персонал для помощи врачам

Министерство обороны США 10 апреля направит в Нью-Йорк 300 докторов, медсестёр и дыхательных терапевтов для помощи местным медикам, которые лечат пациентов от коронавируса. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
В интервью программе This Morning на телеканале CBS министр отметил, что в 11 госпиталях в «Большом яблоке» уже трудятся 350 специалистов американского оборонного ведомства.
Как писал NEWS.ru, в Нью-Йорке от коронавирусной инфекции скончались более семи тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем во время теракта 11 сентября 2001 года.
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