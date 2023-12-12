Пентагон отправит на Украину генерала в помощь ВСУ NYT: США отправят на Украину генерала Агуто для разработки новой стратегии ВСУ

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Антонио Агуто

Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который поможет военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии, сообщает New York Times. При этом отмечается, что относительно ее содержания между Вашингтоном и Киевом согласия пока нет.

Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева, — говорится в публикации.

Согласно данным издания, украинские военные советники высказываются за наступление, чтобы привлечь к конфликту больше внимания мировой общественности. Их американские коллеги настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.

Предполагается, что генерал Агуто пробудет на Украине длительное время, что позволит ему плотно работать с командованием ВСУ и давать ему обстоятельные советы. При этом его присутствие в Киеве может стать шагом Вашингтона к отказу от неразмещения на Украине своих военных советников на постоянной основе, отмечает издание.

Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон не заинтересован в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желает войны. Она отметила, что деньги на Украину заканчиваются, но о мирном соглашении речи не идет и это явно не неслучайно.