Пентагон отменил зарубежные военные учения после критики Конгресса WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки на фоне критики Конгресса

Фото: US Navy/via Global Look Press

Пентагон отменил совместные учения с военными из шести стран Африки на фоне давления Конгресса, сообщает The Washington Post. США не будут проводить учения с военнослужащими из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана. Отмечается, что на эти цели планировалось потратить миллионы долларов.

Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания, — говорится в публикации издания.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender с опорой на Балтику, в которых планируют задействовать почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, более тысячи танков. Это подтверждал глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. Он назвал эти учения в регионе одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны. Он рассказал, что во время учений будет отработан план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот — юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в 2024 году в маневрах под названием «Стойкий защитник» будут отработаны «попытки отражения российской агрессии, направленной против одного из членов Альянса». В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса.