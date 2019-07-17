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Только Североатлантический альянс может исключить Турцию из своего состава, заявил помощник заместителя министра обороны Дэвид Трахтенберг.

Он подчеркнул, что страна давно находится в составе НАТО, передаёт РИА Новости .

Кроме того, он отказался говорить о вещах, которые «должны или не должны» случиться.

Не нам здесь это решать, — добавил он.

Как писал News.ru, в начале июля сообщалось, что Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей. Это возможно в случае отказа США поставлять Анкаре бомбардировщики F-35.

Между тем Вашингтон изучает варианты возможных мер в отношении Анкары за приобретение российских ЗРК С-400. Санкции предусмотрены в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).