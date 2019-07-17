Только Североатлантический альянс может исключить Турцию из своего состава, заявил помощник заместителя министра обороны Дэвид Трахтенберг.
Он подчеркнул, что страна давно находится в составе НАТО, передаёт
Кроме того, он отказался говорить о вещах, которые «должны или не должны» случиться.
Не нам здесь это решать, — добавил он.
Как писал News.ru, в начале июля сообщалось, что Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей. Это возможно в случае отказа США поставлять Анкаре бомбардировщики F-35.
Между тем Вашингтон изучает варианты возможных мер в отношении Анкары за приобретение российских ЗРК С-400. Санкции предусмотрены в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).