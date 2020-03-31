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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не видит смысла в эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на котором зафиксирована вспышка коронавируса. Он сообщил, что Пентагон организовал туда «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов».

Накануне командующий авианосцем Бретт Крозье направил в Минобороны рапорт, в котором доложил, что на корабле невозможно создать условий для предотвращения распространения коронавируса, так как нет места для изоляции заболевших. Он также предложил полностью эвакуировать всех военнослужащих с корабля. Однако глава Пентагона заявил, что этот рапорт ещё не читал, передаёт KP.RU.

24 марта вирус обнаружили у трёх членов команды Theodore Roosevelt, а 30 марта — уже у 40 моряков.

Как писал NEWS.ru, США определили Китай по числу умерших от коронавирусной инфекции. В настоящий момент в Штатах скончались 3415 человек. В Китае число жертв COVID-19 составляет 3309 человек. Среди американцев заражены 175 067 человек, такие данные привёл Университет Джона Хопкинса. Американские учёные прогнозируют, что к августу от коронавируса в США умрут 82 тысячи человек. Пик эпидемии может быть зафиксирован в середине апреля, когда ежедневное количество смертей достигнет 2 тысяч человек.