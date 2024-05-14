Пентагон отказался обсуждать обстрел Белгорода со стороны ВСУ Пентагон переадресовал вопрос об атаке ВСУ на Белгород 12 мая Киеву

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В ответ на запрос РИА Новости в Пентагоне отказались комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ 12 мая, в результате которого погибли 15 человек. Там посоветовали обратиться за комментариями к тем, кто его совершил.

Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили, — заявили агентству в Минобороны США.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что реакция Соединенных Штатов, а точнее ее отсутствие, на обстрелы Белгорода Украиной показывает желание Белого дома снять ответственность с киевских властей за преступления.

Жители многоэтажного дома, где в результате удара ВСУ обрушился подъезд, начнут получать выплаты, пообещал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дотации будут варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей, а затем 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от заключений профильных ведомств. Семьям с детьми будет предложено отправить школьников на лето в детские лагеря в другие регионы.