Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской

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Пентагон отказывается публиковать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на чиновников ведомства. По их словам, это секретная информация.

Представитель Пентагона заявил о наличии видео, на котором американские истребители сбивают три неопознанных летающих объекта с использованием ракет «воздух — воздух» Sidewinder в феврале.

Мы не можем обнародовать фотографии или видео на данный момент. Кадры остаются засекреченными, и мне неизвестно, когда их классификация может измениться, — сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что эти объекты были сбиты в то же время, когда и китайский аэростат над Атлантическим океаном.

Неопознанные летательные аппараты ранее были замечены в Новой Москве. Патрульные полицейские заметили четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. НЛО летели недалеко от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной.