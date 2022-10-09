Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Представить Минобороны США заявил, что ведомству нечего сказать по поводу взрыва на Крымском мосту. В Пентагоне видели сообщения о происшествии, сообщает РИА Новости.

Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации, — приводит агентство слова собеседника в министерстве.

Представитель Пентагона сообщил, что украинцы «сражаются <...> и сами решают, как, когда и где им это делать».

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Из-за взрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом проходившего в этот момент железнодорожного состава. Частично обрушились два пролета моста. В результате взрыва погибли три человека.

Ранее вице-премьер России Марта Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста. Сроки восстановительных работ буду названы после инструментального обследования моста, что может занять сутки. После этого будет проведена проверка физической нагрузки.