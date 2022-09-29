Пентагон отказался говорить о вертолетах США над «Северными потоками»

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Американские власти не будут спекулировать относительно причин ЧП с с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» до завершения официального расследования странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Пентагона. Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что над местом, где произошли подводные взрывы, были замечены вертолеты американских ВВС. Представители Пентагона при этом заявили о готовности поддержать усилия по устранению последствий произошедшего, передает РИА Новости.

Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта на окружающую среду, — сказано в публикации.

По данным ресурса Flightradar24, над местом утечки газа с «Северных потоков» у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал ЧП с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» «актом международного терроризма». В Кремле также добавили, что Россия намерена вынести данный вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.