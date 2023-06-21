Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине военной помощи Пентагон ошибочно завысил стоимость переданного Украине вооружения на 6,2 млрд долларов

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фактическая сумма военной помощи, предоставленной США Украине в 2022 и 2023 года оказалась на $6,2 млрд ниже, чем изначально предполагалось, передает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх. По ее словам, Пентагон осуществил аудиторскую проверку в связи с обнаружением неточности в первоначальных расчетах.

Сингх уточнила, что рассматриваемый период охватывает время с 1 октября 2021 года до настоящего момента. Она также отметила, что в финансовые отчеты изначально включалась не себестоимость поставляемого оборудования, а стоимость с учетом разнообразных затрат.

В результате аудиторской проверки были разработаны соответствующие критерии для более точной оценки стоимости. После пересчета было установлено, что сумма переоценки для финансового года 2023 составила $3,6 млрд, а для финансового года 2022 — $2,6 млрд, что в совокупности составляет $6,2 млрд долларов.

Ранее Сабрина Сингх заявила, что власти США изначально осознавали сложность контрнаступления, предпринятого Украиной. В то же время она выразила уверенность в том, что Киев располагает адекватным вооружением для решения этой задачи.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни сообщил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.