Пентагон опроверг отказ от сотрудничества с командой Байдена

https://static.news.ru/photo/99efec84-415e-11eb-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Оборонное ведомство США выступило с опровержение появившихся в СМИ сообщений о приостановке сотрудничества Пентагона с командой избранного президента Джо Байдена.

В заявлении исполняющего обязанности министра обороны Соединённых Штатов Криса Миллера, размещённом на сайте ведомства, говорится , что команда Байдена будет и далее получать всю необходимую информацию.

К настоящему моменту мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 кандидатами на должности, отреагировали на 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. Ни разу Пентагон не отменял беседу и не отказывал в ней, — сообщил Миллер.

И. о. главы оборонного ведомства уточнил, что на рождественские праздники будет сделан взаимно согласованный перерыв в сотрудничестве, после чего совместная работа будет продолжена.

Ранее новостной портал Axios, ссылаясь на свои источники, написал, что взаимодействие Пентагона с представителями Байдена остановлено по приказу Миллера.

Как писал NEWS.ru, Байден подтвердил ряд кандидатур на занятие ключевых должностей в его будущем кабинете. На пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в США за вопросы землепользования, впервые предложен кандидат, представляющий коренные народы Северной Америки, — конгрессвумен Дебра Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Все кандидаты должны получить одобрение сената.