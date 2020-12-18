Пентагон опроверг отказ от сотрудничества с командой Байдена

Оборонное ведомство США выступило с опровержение появившихся в СМИ сообщений о приостановке сотрудничества Пентагона с командой избранного президента Джо Байдена.
В заявлении исполняющего обязанности министра обороны Соединённых Штатов Криса Миллера, размещённом на сайте ведомства,
К настоящему моменту мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 кандидатами на должности, отреагировали на 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. Ни разу Пентагон не отменял беседу и не отказывал в ней, — сообщил Миллер.
И. о. главы оборонного ведомства уточнил, что на рождественские праздники будет сделан взаимно согласованный перерыв в сотрудничестве, после чего совместная работа будет продолжена.
Ранее новостной портал Axios, ссылаясь на свои источники, написал, что взаимодействие Пентагона с представителями Байдена остановлено по приказу Миллера.
Как писал NEWS.ru, Байден подтвердил ряд кандидатур на занятие ключевых должностей в его будущем кабинете. На пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в США за вопросы землепользования, впервые предложен кандидат, представляющий коренные народы Северной Америки, — конгрессвумен Дебра Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Все кандидаты должны получить одобрение сената.