Пентагон опроверг информацию о передаче координат крейсера «Москва» Киеву

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Пентагон не передавал координаты затонувшего российского крейсера «Москва» Киеву, заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби. По его словам, Украина обладает достаточным техническим оборудованием, чтобы обнаружить судно самостоятельно, передаёт ТАСС.

Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае, — сказал Кирби.

Ранее американские СМИ обвинили Вашингтон в передаче Киеву координат крейсера «Москва». Издания со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне утверждали, что либо координаты были переданы американской стороной, либо она подтвердила данные, полученные ВСУ.

Крейсер «Москва» затонул во время спецоперации на Украине при буксировке в порт назначения. Крушение судна стало серьёзной потерей для российского флота, сообщил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

По данным Минобороны, причиной крушения крейсера стала детонация боеприпаса, после чего на судне возник пожар. В результате погиб один военнослужащий, ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы находящимися в районе происшествия кораблями Черноморского флота.

Ранее стало известно, что легкораненые матросы с крейсера «Москва» смогут вернуться к службе. В настоящее время военные чувствуют себя лучше и находятся на стадии восстановления.