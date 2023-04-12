Пентагон ограничил круг людей, имеющих доступ к секретным материалам CBS: Пентагон после утечки начал сокращать число сотрудников с доступом к секретным данным

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Пентагон начал сокращать сотрудников, имеющих доступ к засекреченной информации, после утечки материалов, сообщает американский телеканал CBS, ссылаясь на неназванного американского чиновника. Подчеркивается, что до утечки данных доступ к таким материалам имели порядка тысячи сотрудников.

Количество людей в списках рассылок по всему правительству, которые получают обновленную секретную информацию, было значительно сокращено с пятницы, — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что все документы, появившиеся в широком доступе, были изначально распечатаны. Один из чиновников утверждает, что не все принтеры в американских госорганах могут печатать секретные документы. Он пояснил, что устройства, с которых печать этих документов разрешена, получают при печати уникальный ID, что поспособствует обнаружению источника утечки.

Об утечке в Пентагоне секретных данных стало известно 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из ЦРУ или Агентства национальной безопасности (АНБ).

В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеют доступ до пяти тысяч человек. По словам журналистов, они отправлялись в электронном виде на специально защищенные планшеты.