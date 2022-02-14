Пентагон оценил вероятность участия войск США в конфликте на Украине

Переброшенные в Восточную Европу войска США не будут втянуты в конфликт на Украине, если таковой случится. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине... Они не будут случайно втянуты в конфликт на Украине, - сказал он на брифинге.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с "усилением агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

Впоследствии на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала NYT. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.