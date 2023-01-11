Пентагон объявит тендер на ракеты, которые смогут отбить атаки России и КНР

Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Пентагон пересмотрел подход к контрактам на новые программы ракетных пусков. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с условиям грядущих тендеров. По словам собеседников газеты, если раньше оборонное ведомство в первую очередь интересовал принцип «цена — качество», то теперь главный вопрос, которому уделяется внимание, — смогут ли запущенные в космос спутники отбить предполагаемые атаки со стороны России и Китая.

По информации WSJ, в настоящее время в американском оборонном ведомстве главной угрозой считают китайскую космическую программу. Предполагается, что Пекин намерен запускать ракеты и спутники, создающие помехи для американских аппаратов и уничтожающие их.

Также вызывает беспокойство Штатов российская программа. В частности, Пентагон обратил внимание на то, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408». Вашингтон не исключает, что целями могут стать и американские коммерческие спутники, используемые для помощи Украине.

В этой связи США могут потратить выделенные на военную космическую программу $1,2 млрд на строительство и запуск крупных и средних спутников, доставляющих на орбиту шпионские и военные аппараты. По мнению специалистов Пентагона, если спутник будет небольшим, сбить его окажется сложнее. Также наличие значительного количества аппаратов затруднит задачу их уничтожения.

Предполагается, что в новом тендере Минобороны примут участие три компании — ULA, SpaceX и проект Northrop Grumann и Blue Origin.

Ранее компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit заявила, что попытка вывести на орбиту Земли космические спутники окончилась неудачей. Вывести спутники в космос должна была ракета-носитель, запущенная с борта самолета. Это была первая для Virgin Orbit попытка запустить в Великобритании ракету с девятью спутниками на борту. Использовался самолет Boeing-747, который вернулся на аэродром вместе с экипажем.