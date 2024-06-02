Пентагон объявил тендер на покупку литературы о военной стратегии России

Фото: Sgt. Alexis Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон объявил тендер на покупку книг о российской военной стратегии западных авторов, говорится на сайте госзакупок США. Там уточняется, что закупку предполагается совершить в интересах американских ВВС для обучения.

Библиотеки хотят пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и трудом еще одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте. Цена контракта для каждого издания — 600 долларов, завершить его исполнение требуется к середине июня.

Ранее Белый дом поручил Минобороны США передать Украине инструкции по нанесению ударов по территории России. Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал эти инструкции командующему войсками США и НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи, который передаст их Киеву. Решение ослабить ограничения на использование полученного от США оружия Вооруженными силами Украины принял после непубличных дискуссий президент Джо Байден.

До этого помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, что руководству России необходимо «преподать урок» в контексте Крыма, По ее словам, вывод полуострова из состава РФ станет стратегическим успехом как для Украины, так и для Белого дома.