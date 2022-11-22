Пентагон объявил об усилении присутствия России в Северной Африке

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, ее слова цитирует РИА Новости. При этом никаких деталей наблюдаемого усиления она не привела.

Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста, — сообщила Сингх в ходе брифинга с журналистами.

Она добавила, что Пентагон следит за действиями Москвы в регионе на постоянной основе, однако в американском оборонном ведомстве пока не готовы говорить о возможных ответных мерах.

Ранее сообщалось, что Пентагон ускорил закупку оружия, чтобы восполнить запасы, которые истощились из-за крупных поставок Украине. В ведомстве отметили, что в настоящее время темпы сокращения оружейных запасов в США на 15% превышают контрольные показатели.