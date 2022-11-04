Пентагон объявил о новой военной помощи Украине Пентагон: новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн включает 45 танков Т-72

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Он будет включать 45 чешских танков Т-72, а также 50 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысяч дронов Phoenix Ghost, передает ТАСС.

Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украины объемом около $400 млн, — сказала Сингх.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что украинские власти смогут исправить эту ситуацию.

Ранее стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.