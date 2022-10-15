Пентагон объявил, что войдет в новый пакет военной помощи Украине Пентагон включил в новый пакет военной помощи боеприпасы к HIMARS и снаряды

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В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы к ракетным комплексам HIMARS и артиллерийские снаряды. Общая сумма нового пакета оценивается в $725 млн. Об этом сообщили в Пентагоне.

Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. 155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования, — рассказали в оборонном ведомстве.

Также пакет помощи будет включать 5 тыс. противотанковых орудий, высокоскоростные противолокационные ракеты, более 200 средств транспорта и 2 млн патронов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент страны выделить новый пакет военной помощи Украине.

Объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала спецоперации составил $16,8 млрд.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая Россию. Остальные 45 стран воздержались.

Большинство государств осудили присоединение к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ООН сочли такой шаг незаконным и «несовместимым с Уставом ООН».