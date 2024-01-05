Пентагон объяснил затруднения в передаче Украине военной помощи Пентагон: США не могут передать Киеву $4,2 млрд без одобрения Конгресса

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Патрик Райдер

Пентагон имеет формальные права на использование $4,2 млрд для поставок оружия Киеву в рамках программы передачи вооружений (PDA), однако фактически эти средства не могут быть выделены, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга. По его словам, для этого необходимо одобрение со стороны Конгресса США.

У нас есть полномочия потратить их, но у нас нет возможности пополнить запасы, — заявил Патрик Райдер.

20 декабря издание Financial Times со ссылкой на заявление лидера демократов в сенате Чака Шумера сообщило, что члены Конгресса США решили отложить слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики. Все эти вопросы планируется рассмотреть после рождественских каникул.

Ранее стало известно, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии. При этом президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнял, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.