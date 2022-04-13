Пентагон объяснил причину поставок химзащиты на Украину

Планируемые поставки средств химической, биологичесой и радиационной защиты на Украину не опираются на конкретные данные о вероятном применении средств массового поражения в зоне конфликта. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, просьба о такой поставке поступила от украинской стороны.

Украинцы попросили об этом... Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определенном квартале, районе? Нет. Но это, безусловно, исходит из долгосрочного понимания, которое у нас есть, о наличии у русских потенциала для использования такого рода вооружений, — сказал Кирби.

Комплекты РХБ-защиты входят в новый пакет военной помощи США Украине на сумму $800 млн. Вашингтон направит Киеву оружие, боеприпасы и различное оборудование из наличия своих вооружённых сил.

13 апреля посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявления Госдепартамента США о том, что РФ может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами в ходе спецоперации на Украине. В дипмиссии его слова назвали не подкреплённой доказательствами болтовнёй, поскольку страна уничтожила все запасы химоружия ещё в 2017 году

В дипмиссии призвали США отказаться от распространения дезинформации, а также активизировать процесс ликвидации собственного химического оружия. В посольстве напомнили, что США остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, не выполнившей взятые на себя международные обязательства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО «ответят» в случае, если Москва применит химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения.