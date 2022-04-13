Пентагон обсудит с оборонными компаниями США производство оружия для Киева

Пентагон проведёт 14 апреля встречу с представителями крупнейших оборонных компаний США, в ходе которой будет обсуждаться возможность производства оружия для Украины в случае затягивания конфликта. Речь пойдёт об ускорении производства уже существующих систем вооружения и разработке новых, критических важных для помощи киевскому режиму, сообщает CNN.

Во встрече будут участвовать представители General Dynamics, Lockheed Martin и других компаний. Основное внимание будет уделено теме «способности промышленности» поддержать Украину, если конфликт продлится несколько лет.

Это часть нашего постоянного, частого диалога с отраслевыми партнерами, направленного на обеспечение устойчивой промышленной базы, отвечающей потребностям департамента, — сказал телеканалу один из чиновников Пентагона.

Ожидается также, что 14 апреля власти США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи. Предполагается, что его сумма составит $700 млн. Если он будет одобрен, то общий объём помощи Киеву с момента прихода к власти президента США Джо Байдена составит более $3 млрд.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад». Речь идёт о единичных экземплярах средств ПВО, которые Советский Союз использовал cам и продавал в другие страны, в ознакомитeльных целях.