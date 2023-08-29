Пентагон не захотел снова отправлять кассетные боеприпасы ВСУ США не включили кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Вашингтон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга. Речь идет о снарядах DPICM.

Были ли DPICM (кассетные боеприпасы. — NEWS.ru) включены в 45-ю передачу? Нет, не были, — сказала Сингх.

Новый пакет включает артиллерийские снаряды «натовского» калибра, которые ранее поставлялись Вооруженным силам Украины в кассетных вариантах. На этот раз Киев получит военную помощь на общую сумму $250 млн. При этом Сингх отказалась комментировать возможность отправки Киеву кассетных реактивных боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников. Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов. Где именно был снят ролик с инструкцией по перепрофилированию кассетной бомбы под БПЛА, не уточняется. По косвенным признакам журналисты предположили, что на кадрах запечатлены бойцы подразделения «Ахиллес» 92-й механизированной бригады ВСУ.