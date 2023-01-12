Пентагон не увидел подготовки наступления на Украину из Белоруссии

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Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США

Администрация США не фиксирует признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, отвечая на вопрос, опасаются ли в американском военном ведомстве весеннего наступления на Украину с белорусской стороны. Его слова приводит ТАСС.

Что касается Белоруссии, то мы продолжаем внимательно следить за этой областью. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий, — сказал генерал.

Он также добавил, что США продолжат следить «за любыми перемещениями войск или техники, которые могут вызывать беспокойство». Однако на нынешнем этапе, по словам представителя Пентагона, он не видит ничего, что могло бы вызывать беспокойство.

Ранее командующий обороной Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в настоящий момент нет никаких угроз наступления России на Украину через территорию Белоруссии. По его словам, на границе Украины и Белоруссии находится группировка войск, однако ее наступление было бы нецелесообразным.

В свою очередь госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства. Он напомнил, что решение о развертывании группировки было принято еще в прошлом году лидерами двух стран. По его словам, данная группировка является элементом, который должен остудить горячие головы на Западе «в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства».