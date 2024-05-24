Пентагон не стал комментировать удары ВСУ по Крыму ракетами ATACMS Пентагон переадресовал в Киев вопрос об ударах по Крыму ракетами ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон не стал комментировать журналистам атаку Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS на Крым, соответствующий запрос в оборонное ведомство США направило РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА Вооруженных сил Украины в Белгородской области.

США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несет ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции, — указали в Пентагоне.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что ВСУ при помощи массированных атак пытаются сорвать курортный сезон в Крыму. Он подчеркнул, что с некоторыми паузами украинская армия продолжит атаковать российские территории вблизи Черного моря. По его мнению, таким образом Киев пытается вселить в жителей и гостей Крыма уныние.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки украинской армии в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Он принес соболезнования их близким и родным.