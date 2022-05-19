Пентагон не определился с отправкой войск США в Финляндию и Швецию Кирби: решение по отправке войск США в Финляндию и Швецию Пентагоном ещё не принято

Джон Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что окончательно пока не решён вопрос с отправкой в Финляндию и Швецию военнослужащих США. Вашингтон продолжает диалог с Хельсинки и Стокгольмом, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Эти дискуссии продолжаются, и мы пока не пришли к какому-либо конечному решению, — пояснил представитель военного ведомства США.

Кирби заверил, что США помогут скандинавским странам в сфере безопасности на время, пока их заявки будут рассматриваться в НАТО.

Мы уверены, что, если возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях в сфере безопасности, нам удастся их предоставить, — добавил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 19 мая во время встречи в Вашингтоне с финским президентом Саули Ниинистё и со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон заявил: Финляндия и Швеция отвечают всем критериям для вступления в НАТО. Он также призвал руководство американского сената как можно быстрее одобрить заявки скандинавских стран.