Пентагон не назвал причину отвода танков Abrams с фронта на Украине Пентагон: Украина сама объяснит причину отвода танков Abrams с линии фронта

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Соединенные Штаты не будут комментировать информацию об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине, а предоставят возможность объяснить причины киевским властям, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Представитель Пентагона также не прокомментировал уязвимость боевой техники перед ударными беспилотными летательными аппаратами.

Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams, — уточнил военный.

Генерал при этом обратил внимание на активное применение FPV-дронов в зоне спецоперации как со стороны России, так и Украины. Речь идет об «инновации, произошедшей в ходе данного конфликта» за счет БПЛА подобного типа, констатировал Браун.

Ранее агентство Associated Press писало, что ВСУ отвели американские танки Abrams M1A1 в тыл из-за российских беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе. БПЛА Вооруженных сил РФ быстро обнаруживают и преследуют боевую технику, заметили журналисты. Распространение дронов на украинском поле боя означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения», резюмировали в издании.