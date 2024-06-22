Пентагон назвал причину вывода войск США из Чада Пентагон: вывод американских войск из Чада обусловлен ревизией отношений

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Вывод американских войск из Чада был обусловлен продолжающейся ревизией двусторонних отношений в сфере безопасности, приводит РИА Новости заявление представителя Пентагона. По его словам, некоторые военные и так готовились к отъезду из африканской страны.

Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада, — отметил сотрудник оборонного ведомства США.

В апреле правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение, которое определяло правила действий американских военнослужащих в стране. В документе содержалось указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики. Послание направили атташе по вопросам обороны по официальным дипломатическим каналам.

Позже Пентагон подтвердил, что часть американского воинского контингента покинуло территорию государства. Как добавили в ведомстве, речь шла о временной мере. Военное сотрудничество планировали пересмотреть после президентских выборов в Чаде 6 мая.

Кроме того, Нигер также разорвал военное соглашение с Вашингтоном, которое разрешало ВС США и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке.