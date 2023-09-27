Пентагон назвал последствия остановки финансирования для Киева Пентагон: остановка финансирования правительства коснется тестов оружия ВСУ

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Возможное прекращение финансирования американского правительства повлияет на испытания оружия Вооруженных сил Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант в интервью Центру стратегических исследований. По его словам, без договоренностей тесты не состоятся, передает РИА Новости.

На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся, — сказал Лаплант.

Недавно стало известно, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он заявил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Украине в сфере безопасности. При этом он не стал уточнять, что именно входит в пакет.