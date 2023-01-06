Пентагон назвал передаваемые Киеву БМП Bradley «убийцами танков» Представитель Пентагона Райдер: передаваемые Киеву БМП Bradley являются убийцами танков

Фото: Spc. Joshua Cowden / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель Пентагона Патрик Райдер назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley «убийцами танков», передает РИА Новости. По его словам, данные БМП усилят и «без того впечатляющий» парк бронетехники страны, воюющей с Россией. Он выразил уверенность, что американская бронетехника поможет украинским военным.

Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Это не танк, но убийца танков, — сказал Райдер.

За первую неделю января четыре крупных западных лидера пообещали Киеву поставить новую бронетехнику и боеприпасы, в их числе главы Германии, Франции, Великобритании и США.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказал мнение, что, если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.