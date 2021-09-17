Пентагон назвал ошибкой удар беспилотника по Кабулу

В результате атаки американского беспилотного аппарата на столицу Афганистана город Кабул 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей. Такие данные выявило расследование Пентагона. Об этом заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убеждён, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара, — сказал Маккензи.

Генерал принёс извинения за произошедшую «ошибку». Он признался, что в Пентагоне признали маловероятным, что в результате удара беспилотника удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб <...>. Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения, — сказал военный.

Он также добавил, что несёт полную ответственность за случившееся и его трагический исход.