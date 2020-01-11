https://static.news.ru/photo/c6d90174-3532-11ea-98ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Генерал ВВС США, замглавы Объединённого комитета начальников Штабов Джон Хайтен обеспокоен тем, что американские Вооружённые силы отстают от России и Китая.

Нам нужно наблюдать за тем, как развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Поэтому мы должны убедиться, что мы движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальный противник в лице Китая и России, — цитирует Хайтена официальный сайт Пентагона.

Также он добавил, что ВС США в настоящее время лидируют по большинству возможностей. Но, если в гонке кто-то бежит быстрее, не имеет значения, насколько далеко вы впереди, в конце концов кто-то вас поймает и обгонит. Генерал сообщил, что Соединённые Штаты никогда этого не смогут допустить.

Как ранее писал NEWS.ru, ВС США планируют усилить своё присутствие в Тихоокеанском регионе и расширить усилия по противодействую Китаю. Для этого в регион направят специальную оперативную группу для проведения информационных, электронных, ракетных и киберопераций против Пекина.