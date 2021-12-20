Пентагон намерен продолжить военные операции в Чёрном море
Представитель Пентагона Кирби: США продолжат полёты над Чёрным морем
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:52, 20 декабря 2021
Фото: Unsplash
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Вооружённые силы США продолжат полёты над Чёрным морем и операции там, где это позволяет международное право. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать, — сказал представитель военного ведомства.
Кирби напомнил, что Чёрное море является частью международных вод.
Мы продолжаем операции, не думаю, что последуют изменения, — констатировал он.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о том, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона и любые переговоры с Москвой должны строиться на принципах взаимности, там следует обсуждать обеспокоенности обеих сторон.