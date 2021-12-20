Пентагон намерен продолжить военные операции в Чёрном море

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Предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.

Мы пока что не видели ничего, что бы развеяло нашу обеспокоенность, — сказал Прайс, чьи слова приводит РИА Новости. Представитель Госдепа подчеркнул, что любые переговоры с Москвой должны строиться на...