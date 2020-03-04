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Исполняющий обязанности помощника министра обороны по стратегии США Викторино Меркадо сообщил о планах страны по отказу от гонки ядерных вооружений. По его словам, Вашингтон не намерен конфликтовать с Москвой.

Ядерное сдерживание является важнейшим приоритетом для министерства. Мы предпринимаем все необходимое для обеспечения сдерживания. В то же время Россия имеет около двух тысяч единиц нестратегических ядерных вооружений. У нас нет...