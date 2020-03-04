Минобороны США намерено поставить Израилю восемь военных самолётов-заправщиков Boeing KC-46, а также 17 двигателей и другое оборудование, общей суммой на $2,4 млрд. Об этом
Соединённые Штаты привержены обеспечению безопасности Израиля, и, с точки зрения национальных интересов США, в высшей степени необходимо содействовать Израилю в создании и поддержании сильных и обладающих боеготовностью сил самообороны, — привёл сообщение Пентагона ТАСС.
Отмечается, что администрация США полагает, что поставка не приведёт к изменению военного баланса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минобороны США признали превосходство России и Китая в области гиперзвукового оружия.
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