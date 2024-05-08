Пентагон начал расследование поездки арестованного в РФ сержанта Несогласованную поездку Гордона Блэка в РФ изучит комиссия Минобороны США

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Гордон Блэк

Министерство обороны США инициировало административное расследование обстоятельств поездки американского штаб-сержанта Гордона Блэка в Россию, сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что подобные «несогласованные» визиты в РФ американским военным строго запрещены. По результатам расследования Минобороны США определит последствия поездки для Блэка.

Гордон Блэк 10 апреля подписал договор о смене базы, чтобы отправиться в Техас. Однако вместо того чтобы вернуться в США, Блэк по личным причинам вылетел из Кореи через Китай, а затем во Владивосток, — уточнила Сингх.

Как стало известно РИА Новости, 34-летний сержант США в ходе судебного разбирательства был спокоен, ему предоставили адвоката и переводчика. Американские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.

Зарубежные СМИ выяснили, что Гордон Блэк должен был вернуться на базу Форт Кавасос в Техасе, но приехал в Россию, чтобы встретиться с девушкой. Утверждалось, что их связывают романтические отношения со времен пребывания обоих в Южной Корее. Однако уже там американец избил свою подругу, что и стало причиной их ссоры. Во Владивостоке Блэк, выпив лишнего, вновь напал на девушку на кухне. Она решила обратиться за поддержкой к правоохранительным органам. В итоге американца направили в карантинную камеру по адресу СИЗО №1 во Владивостоке.