Пентагон может получить $170 млрд за помощь Украине Bloomberg: Пентагон запросит $170 млрд на производство оружия взамен переданного ВСУ

Фото: US Army

13 марта Минобороны США обнародует запросы на покупку и финансирование производства нового оружия и боеприпасов на 2024 год, сообщает Bloomberg. По данным агентства, общая сумма проектов уже превышает $300 млрд. Из них $170 млрд Пентагон запросил на производство оружия взамен того, что было передано Украине, говорится в публикации.

По информации Bloomberg, $76,8 млрд запрошено на средства вооружения для Военно-морского флота Соединенных Штатов, $61 млрд — для Военно-воздушных сил США, сухопутным войскам потребуется $24,4 млрд.

В агентстве также рассказали, что Минобороны США закупит 28 РСЗО HIMARS и более пяти тысяч ракет к ним. Кроме этого, Пентагон намерен закупить 541 противотанковый комплекс Javelin, 831 ракету для истребителей класса «воздух— воздух», 91 боеголовку большой дальности для Военно-морского флота, а также модифицированную версию ЗРК Stinger для ударов по дронам.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер не видит острой необходимости в поставках истребителей F-16 Украине. При этом он подчеркнул, что речь идет конкретно о сегодняшнем дне и вскоре этот вопрос вновь будет поднят.