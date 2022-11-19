Пентагон: итог конфликта на Украине определит безопасность в этом столетии

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

Ллойд Остин

Итог конфликта на Украине станет одним из факторов, которые определят будущее в сфере безопасности в XXI веке, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе он также отметил, что блок НАТО «не стремится к конфронтации» с Россией и не представляет угрозу для страны. Трансляция речи Остина велась на сайте форума.

Итоги (конфликта. — NEWS.ru) на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии, — заявил Остин.

Шэф Пентагона заверил, что США не будут втянуты в конфликт, но при этом продолжат поддерживать Украину. По словам Остина, Соединенные Штаты продолжат защищать «каждый дюйм» территории Альянса и укреплять коллективную оборону блока.

Мы (США. — NEWS.ru) не будем втянуты в <...> конфликт. Но мы будем поддерживать Украину. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание, — заключил Остин.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Белый дом не допустит подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, тем самым «приближая ВСУ к стандартам НАТО в техническом плане», что также включает в себя передачу Украине ЗРК NASAMS.