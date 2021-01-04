Пентагон ищет способы апгрейдить подразделения для боёв в условиях городов

https://static.news.ru/photo/4663190a-4f10-11eb-8b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Crawford/Global Look Press

Минобороны США изучает возможности изучить технологии, которые могут применяться в сложных условиях, в частности, в городской среде.

Имеется в виду местность, охваченная боевыми действиями, или «местность с ограничением и воспрещением доступа и манёвра», передаёт RT.

Пентагон заинтересован в совершенствовании возможностей тактических подразделений «при сохранении их боеготовности, сбалансированности и летальности на всех этапах конфликта», говорится в тексте запроса ведомства на информацию, адресованном представителям американской промышленности и научных кругов.

После получения информации, военное ведомство планирует выбрать лучших кандидатов для участия в эксперименте с участием военных в условиях города с использованием новых технологий.

В ходе эксперимента небольшие подразделения проведут операции с охватом множества различных сред в условиях городской местности, в то время как быстро адаптирующийся противник будет препятствовать реализации отдельных возможностей, таких как открытый манёвр, связь и пополнение материальных средств, — уточняется в документе.

Как писал NEWS.ru, десять ныне живущих бывших глав Пентагона призвали военных не вмешиваться в споры вокруг президентских выборов в США. Они считают, что военные должны поспособствовать передаче власти Джо Байдену и его команде. По их мнению, попытки привлечь вооружённые силы США к разрешению выборных споров приведут «на опасную, противозаконную и неконституционную территорию».