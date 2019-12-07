https://static.news.ru/photo/6147706e-190f-11ea-82cd-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

После стрельбы во Флориде, в результате которой погибли несколько человек, Пентагон изучит меры проверки иностранных студентов. Об этом заявил глава Минобороны США Марк Эспер.

Наша команда изучает все меры в нашем распоряжении, чтобы обеспечить должный отбор и проверку иностранных студентов, которые приезжают в нашу страну. Мы должны хорошо разбираться в том, кто они, — цитирует Эспера РИА Новости.

Устроивший стрельбу военнослужащий из Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани учился на военной базе с августа 2017 года. Там работают и живут до 23 тысяч военных и гражданских лиц, а также их родственники.

Как писал News.ru, в результате стрельбы, произошедшей 6 декабря на военной базе во Флориде, погибли четыре человека. Стрелком оказался выходец из Саудовской Аравии, который приехал в США на обучение. Власти королевства выразили готовность сотрудничать с Вашингтоном в расследовании трагедии.