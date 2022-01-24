Пентагон допустил отправку войск в Европу до «вторжения» России на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил, что США могут направить дополнительные войска в Европу до так называемого «вторжения» России на Украину. Об этом Кирби заявил в эфире телеканала CNN.

Я не могу исключать тот факт, что некоторое усиление может произойти до этого момента [вторжения], потому что мы хотим удостовериться, что мы находимся в полной готовности, — заявил представитель Пентагона.

Кирби отметил, что на данный момент «никакие войска» в Европу не отправляются, сейчас только «прорабатываются индикаторы», при появлении которых сразу будет принято решение об отправке военных.

Пентагон накануне заявил о приведении США войск на своей территории и за рубежом в состояние повышенной готовности. Это делается на фоне напряжённости вокруг Украины. Ведомство привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу и усиления НАТО.

Ранее лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Решение принято ими в ходе видеоконференции.