Пентагон для разгадки таинственного синдрома проведет опыты над хорьками Пентагон в поисках источника «гаванского синдрома» профинансирует эксперименты на хорьках

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Пентагон в рамках поисков источника «гаванского синдрома» финансирует эксперименты на животных. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на базу данных правительства. Грант в размере $750 тысяч выделен Университету Уэйна в штате Мичиган. Объектами исследования стали хорьки, мозг которых схож с человеческим. Ученые пытаются выяснить, могут ли радиоволны вызывать проявления синдрома, которым в последние годы страдают сотни американских дипломатов за границей.

Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил выделение денежного гранта, однако не стал отвечать, экспериментировало ли ведомство на приматах.

В США над разгадкой «гаванского синдрома» бьются уже несколько лет. Впервые аномальные инциденты со здоровьем были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 году. Люди испытывали головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Предполагалось, что они подверглись неизвестному звуковому воздействию с долговременными последствиями для здоровья.

Случаи недомогания, схожие с «гаванским синдромом», фиксировались у американских представителей в Африке, Таджикистане, Индии и Москве. Всего, по данным ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных.

По мнению экспертов, причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука.