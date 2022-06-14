Пентагон будет передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

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Пентагон планирует передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он сообщил, что высокоточные снаряды обладают большой мощностью, их применение сопоставимо с последствиями ударов с самолетов. По этой причине при применении данной военной техники не нужно массово расходовать боекомплект, передает ТАСС.

Можно сделать многое за счет небольшого числа ракет. Не нужно много таких боеприпасов, чтобы добиться существенного воздействия. Цели для нанесения ударов Украина будет выбирать самостоятельно, — сказал Кол.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что ВСУ нанесли «варварские» удары по Донецку после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине. Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град».