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Пентагон близок к разработке оружия направленной энергии

01:39, 14 сентября 2021
Пентагон близок к разработке оружия направленной энергии Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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США близко подошли к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Оно обладает огромным потенциалом и способно «экономически эффективным способом» уничтожать цели. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен в ходе видеоконференции. организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

По словам Хайтена, оружие направленной энергии имеет «огромный потенциал». Генерал отмечает, что речь идёт «об энергии в виде света», которая «экономически эффективным способом» может уничтожать выбранные цели, будь то крылатая или баллистическая ракета.

Военный считает, что оружие направленной энергии может изменить ситуацию в военной сфере, когда создание и внедрение перехватчиков стоит гораздо дороже, чем ракеты противника.

Генерал также подчеркнул, что Пентагону необходимо развивать и гиперзвуковое оружие.

Ранее в США рассказали, почему не хотят воевать с Россией.

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