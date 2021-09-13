Пентагон близок к разработке оружия направленной энергии

США близко подошли к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Оно обладает огромным потенциалом и способно «экономически эффективным способом» уничтожать цели. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен в ходе видеоконференции. организованной вашингтонским Институтом Брукингса.
По словам Хайтена, оружие направленной энергии
Военный считает, что оружие направленной энергии может изменить ситуацию в военной сфере, когда создание и внедрение перехватчиков стоит гораздо дороже, чем ракеты противника.
Генерал также подчеркнул, что Пентагону необходимо развивать и гиперзвуковое оружие.
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