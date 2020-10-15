Пентагон: армия США получит первое гиперзвуковое оружие в 2023 году

https://static.news.ru/photo/2b5e3a38-0f71-11eb-ae82-fa163e074e61_660.jpg Фото: army.mil

Поставки гиперзвукового вооружения сухопутным войскам ВС США начнутся в 2023 году, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Мы увеличиваем наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы ускорить испытания и развить эти возможности для истребителей, — приводит РБК слова главы Пентагона с ежегодного заседания Ассоциации сухопутных войск США.

Он добавил, что весной текущего года армия и флот успешно провели испытания гиперзвукового оружия. Эту технологию планируют использовать для создания гиперзвуковой ракетной батареи для сухопутных войск США к 2023 году.

Эспер подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия является ключевым приоритетом для вооружённых сил США, над ней работает беспрецедентное количество специалистов.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты.