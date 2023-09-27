Пентагон анонсировал совместное производство оружия с Украиной и ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США начинают совместное производство вооружения с зарубежными странами, включая Украину, ЕС и Австралию, заявил заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант в ходе мероприятия в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По его словам, развитие «в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО», передает РИА Новости.

Мы будем начинать совместное производство с Австралией, то же самое касается Европы, мы даже налаживаем совместное производство с украинцами в их стране, — сказал Лаплант.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составит $128 млн. Речь идет о выделении вооружений и оборудования. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается. Такое решение было озвучено после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России. Также Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО против Польши, запретившей импорт украинского зерна.