Пенсионер ограбил 16 банков и ушел от полиции с крупной суммой Bild: в США пытаются найти старика, ограбившего банки на $160 тысяч

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Пенсионер из Соединенных Штатов примерно за три года ограбил 16 отделений банков, похитив по меньшей мере $160 тысяч, сообщает Bild. По информации издания, неуловимый пожилой рецидивист привлек внимание ФБР, где мужчину внесли в список самых разыскиваемых преступников Америки.

Как отметили журналисты, грабитель действовал в период с 2009 по 2011 год, чаще всего отдавая предпочтение банкам Южной Калифорнии. Мужчина всегда держал при себе коричневый портфель с оружием внутри, а лицо скрывал при помощи черной шляпы и очков. Сотрудник одного из банков, который подвергся нападению рецидивиста, обращал внимание на странный цвет кожи мужчины, из-за чего возникли подозрения, что грабитель на самом деле молод, а морщинистое лицо старика – всего лишь маска.

У него был странный цвет кожи. Я уверен, что на нем была маска, — рассказывал свидетель ограбления.

Хотя преступник не отличался изобретательностью и действовал по одной и той же схеме, поймать его так и не удалось. Грабитель залег на дно после очередного налета, который пошел не по плану. Тогда кассиру удалось подложить к банкнотам пакет с красителем, и сумка с добычей взорвалась на парковке. Злоумышленник был вынужден бросить меченые деньги, после чего исчез. По информации ФБР, его поиски продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили 23-летнего криптовалютчика в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Молодого человека заставили перечислить криптомонеты, также у него похитили часы швейцарского бренда Rolex.